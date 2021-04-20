Германия встала на защиту "Северного потока — 2"

Германия поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Германия поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Несмотря на мнения других стран, входящих в состав Евросоюза, Германия приняла решение в пользу "Северного потока — 2", сказала Ангела Меркель. Она подчеркнула, что ситуация вокруг проекта является "политической борьбой".

Канцлер уверена, что Германии необходимо поддерживать отношения с Россией. Страна намерена продолжить торговое сотрудничество с РФ, а также взаимодействия в энергетической сфере.