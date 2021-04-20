Суд отменил компенсацию в 5,7 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области

Новосибирский областной суд отменил выплату компенсации в размере 5,7 млн рублей для бывшего губернатора региона Василия Юрченко.

Новосибирский областной суд отменил выплату компенсации в размере 5,7 млн рублей для бывшего губернатора региона Василия Юрченко.

Юрченко обратился в суд за компенсацией после того, как с него сняли подозрение в превышении должностных полномочий по уголовному делу о смене статуса земли. В деле отмечалось, что якобы по распоряжению экс-главы Новосибирской области участок площадью 17,7 тыс. га, относящийся к землям обороны, был переведен в категорию сельхозназначения. После того, как чиновника реабилитировали, он потребовал компенсацию в размере 5,7 млн рублей. Эту сумму он потратил на адвокатов.

Железнодорожный районный суд Новосибирска постановил выплатить Юрченко компенсацию, но прокуратура обжаловала решение суда. Областной суд с доводами ведомства согласился. Сейчас дело в третий раз направлено на пересмотр в районный суд. По другому иску Юрченко признали виновным и приговорили к трем годам условно.