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11:49   20 Апреля 2021
Политика

Назван доход председателя Госсовета Крыма Константинова за 2020 год

Назван доход председателя Госсовета Крыма Константинова за 2020 год

Доходы председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова выросли на 3,3 млн рублей в 2020 году.

Член регионального парламента задекларировал данные о денежных средствах, заработанных в 2020 году. Доходы Константинова составили 25,4 млн рублей. Сумма возросла на 3,3 млн по сравнению с прошлым годом. Председатель Госсовета Крыма владеет квартирой площадью 95,3 квадратных метра. Также в его собственности находятся пять нежилых помещений общей площадью 6,1 квадратных метра, три автомобиля и прицеп.

Ранее сайт 360tv.ru опубликовал данные о доходах президента РФ Владимира Путина. Глава государства заработал в 2020 году 9 994 000 рублей.

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#крым #доход #Владимир Константинов

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