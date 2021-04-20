Назван доход председателя Госсовета Крыма Константинова за 2020 год

Доходы председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова выросли на 3,3 млн рублей в 2020 году.

Доходы председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова выросли на 3,3 млн рублей в 2020 году.

Член регионального парламента задекларировал данные о денежных средствах, заработанных в 2020 году. Доходы Константинова составили 25,4 млн рублей. Сумма возросла на 3,3 млн по сравнению с прошлым годом. Председатель Госсовета Крыма владеет квартирой площадью 95,3 квадратных метра. Также в его собственности находятся пять нежилых помещений общей площадью 6,1 квадратных метра, три автомобиля и прицеп.

Ранее сайт 360tv.ru опубликовал данные о доходах президента РФ Владимира Путина. Глава государства заработал в 2020 году 9 994 000 рублей.