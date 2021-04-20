Россия за день. Главное: льготы в Магадане и предательство ЛДПР в Хабаровске

В Магадане совершеннолетним выпускникам оплатят отдых, чиновник из Крыма заработал в 2,5 раза больше, чем президент России, а количество сторонников ЛДПР в Хабаровске вновь сократилось.

Магаданская область. Губернатор Сергей Носов обсудил с депутатами областной думы Магадана ряд законопроектов, большая часть из которых касалась бюджета региона и социальных льгот для колымчан. В частности, совершеннолетних детей, окончивших школу, будут отправлять в отпуск за счет региона. Ранее эта преференция была доступна только выпускникам, не достигшим 18 лет.

Республика Коми. Экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера приговорили к полутора годам лишения свободы, но освободили из-под стражи в связи с истечением срока давности по делу. Несмотря на это, бывший чиновник намерен обжаловать обвинительный приговор.

Хабаровский край. Партия ЛДПР понесла очередные потери. Сенатор Совфеда от Хабаровского края Елена Грешнякова сдала партбилет, заявив о своем несогласии с действующим руководством местного отделения партии. Вместе с политиком из партии вышли ее муж и сын.

Санкт-Петербург. Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников архитектуры Петербурга обратился в суд с требованием в течение четырех лет отреставрировать сгоревшее здание «Невской мануфактуры». Пожар на фабрике произошел 12 апреля и был признан самым крупным за последние десять лет.

Республика Крым. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заработал за 2020 год 25,4 млн рублей. Это на 3,3 млн больше, чем годом ранее. Доход чиновника, к слову, почти в 2,5 раза превысил сумму, задекларированную президентом России Владимиром Путиным (около 10 млн рублей).

Нижегородская область. Следователи задержали главу департамента культуры нижегородской администрации Романа Беагона. Его обвиняют в присвоении бюджетных средств в размере порядка 1,2 млн рублей. В декабре 2020 года он заключил договор на изготовление информационных стендов, которые так и не были установлены.

Омская область. Губернатор Омской области Александр Бурков примет участие в церемонии оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Мероприятие состоится 21 апреля в московском центре «Манеж».

Белгородская область. Прокуратура выявила факт присвоения бюджетных средств чиновниками администрации Шебекинского городского округа. По данным надзорного органа, они сэкономили на ремонте школьного стадиона в Ржевке, а остаток средств без торгов использовали на другие работы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Республика Бурятия. Президент России Владимир Путин наградил главу Бурятия Алексея Цыденова почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление государственности. Благодарственное письмо вручил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ростовская область. Экс-глава администрации Первомайского района Артур Григорян признал в суде свою вину в превышении должностных полномочий. Бывшего чиновника задержали в 2020 году и обвинили в том, что он допустил нелегальную работу 86 торговых точек. При этом в бюджет от торговли средства не поступали.

Новосибирская область. Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко через суд потребовал компенсировать расходы на адвоката после того, как с него сняли обвинения по уголовному делу о превышении полномочий. Бывший глава региона потребовал 5,7 млн рублей, однако получил отказ.

Алтайский край. Доход губернатора Алтая Виктора Томенко за прошедший год вдвое превысил сумму 2019-ого года. Он задекларировал 8,5 млн рублей, 3,5 млн из которых заработал в должности главы региона. Еще 4 млн рублей он выручил с продажи автомобиля. Остальное со сдачи квартиры и банковских вкладов.

Республика Башкортостан. Губернатор Башкирии Радий Хабиров назначил своим помощником Алана Марзаева, которого ранее уволил с поста министра транспорта и дорог. Сообщается, что чиновник будет курировать широкий круг вопросов.

Волгоградская область. Суд в Архангельске готовится огласить приговор в отношении экс-председателя Дзержинского районного суда Елены Мухлаевой. Ее обвиняют в покушении на мошенничество, размер которого составил 2,5 млн рублей. Такую сумму бывшая судья запросила у бизнесмена в обмен на спасение его усадьбы от сноса.

Пермский край. «Мотовилихинские заводы» заявили о продаже дворца спорта «Молот». Стартовая цена — около 700 млн рублей. Отмечается, что большая часть имущества на сумму 668 млн находится в залоге у «Промсвязьбанка», а главный претендент на покупку — правительство региона.