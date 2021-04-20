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11:36   20 Апреля 2021
Общество

Фастфуд оказался способен разрушать кости и блокировать развитие ребенка

Фастфуд оказался способен разрушать кости и блокировать развитие ребенка

Частое употребление фастфуда может спровоцировать разрушение костей у детей и затормозить их развитие. Об этом предупредила педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Бургеры и картофель фри не содержат полезных для здоровья элементов. При этом блюда мешают организму усваивать необходимые витамины и минеральные вещества. Ребенку требуется много кальция, который содержится в сыре, твороге и других молочных изделиях.

Однако при злоупотреблении фастфудом засоряется пристеночное пищеварение в кишечнике. Это мешает полезным веществам всасываться, объяснила педиатр. В связи с этим у детей нарушается усвоение "строительного материала", что приводит к остановке роста и развития, а также к проблемам с костями и суставами.

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