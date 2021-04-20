Губернатор Омской области примет участие в церемонии оглашения послания Путина

Губернатор Омской области Александр Бурков с другими приглашенными чиновниками и политиками примет участие в церемонии оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля.

Губернатор Омской области Александр Бурков с другими приглашенными чиновниками и политиками примет участие в церемонии оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля.

Президент России Владимир Путин выступит с речью в 15:00 по омскому времени. Глава государства обратится с посланием, к которому сейчас идет подготовка. Владимир Путин обозначит приоритеты России во внутренней и внешней политике на год вперед. Бурков наряду с сенаторами и депутатским корпусом получил приглашение на церемонию, которая пройдет в московском центре "Манеж".

Последние два дня президент проводит совещания в преддверии послания. Переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром финансов Антоном Силуановым вошли в ряд подготовительных мероприятий российского лидера.