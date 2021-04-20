Сенатор от Хабаровского края вышла из ЛДПР

Сенатор в Совете Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова вышла из партии ЛДПР. Кроме нее, политическую силу покинули супруг и сын политика.

Сенатор в Совете Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова вышла из партии ЛДПР. Кроме нее, политическую силу покинули супруг и сын политика.

Отмечается, что сенатор назвала ряд причин для выхода из партии в своем заявлении. По словам Грешняковой, это связано с деструктивной политикой действующего руководства ЛДПР в Хабаровском крае, а также отсутствием конструктивного диалога, взаимоуважения и понимания.

Ранее из регионального отделения партии вышел бывший председатель городской думы Хабаровска Михаил Сидоров, которого поддержали еще шесть депутатов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее рассказал о способе заставить украинские власти снять водную блокаду Крыма. По его словам, необходимо построить дамбу у истоков Днепра, говорится на сайте 360tv.ru.