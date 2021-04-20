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11:26   20 Апреля 2021
Политика

Трамп призвал не подталкивать Москву к сближению с Пекином

Трамп призвал не подталкивать Москву к сближению с Пекином

Вашингтон должен наладить отношения с Москвой, а не подталкивать ее к более тесному партнерству с Пекином. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Бывший американский лидер призвал вести дела с Россией без ее сближения с Китаем. По словам Трампа, в настоящее время страны совместно набирают силу. Экс-глава государства отметил, что состоять в хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным — это "отлично".

Соединенным Штатам нужно вести дела с Россией и поладить с ней, добавил Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News. Экс-президент назвал публикации американских СМИ об РФ и боевиках в Афганистане ложью на фоне последних событий.

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#сша #китай #трамп

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