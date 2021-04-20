Посол США Салливан все же покинет Россию после намека Кремля

Доцент МГИМО Николай Топорнин сомневается, что у Джона Салливана получится вернуться в Россию «в ближайшие недели».

Американский посол в РФ Джон Салливан во вторник, 20 апреля, оказался в центре внимания мировой прессы. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков вызывал дипломата, чтобы донести до американского руководства ответ Кремля на очередные санкции США. Тогда Салливану настоятельно посоветовали покинуть страну и отправиться на родину «для консультаций».

Еще 10 работников американского дипведомства в Москве к Ушакову не вызывали, а просто выслали из страны в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Салливан же советом Кремля пренебрег: посол объявил, что возвращаться в Соединенные Штаты не намерен. Источники западного издания Axios сообщили, что опытный дипломат наотрез отказался подчиниться воле Кремля. Столь принципиальную позицию Салливана издание связывает с испытанием администрации президента Байдена на прочность.

«Салливан считает, что, если Путин хочет, чтобы он ушел, ему придется его заставить», — пишет информационный портал.

Через несколько часов после публикации материала стало ясно, что «тест решимости» Байден, судя по всему, провалил. Инсайдеры Axios вновь вышли на связь и доложили, что Джон Салливан все же улетает в Вашингтон «на этой неделе», но потом опять собирается вернуться к работе в Москве:

«Посол Салливан вернется в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться, поскольку он согласился продолжать свою деятельность в течение неопределенного срока. <…> Он вернется в Москву в ближайшие недели».

Стоит напомнить, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов после отъезда на родину для «консультаций» 17 марта в США так пока и не вернулся. Салливан же за сутки до вышеописанных событий общался по телефону с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Диалог случился по инициативе американской стороны, которую вновь попросили не вмешиваться во внутренние дела РФ и прекратить практику бездоказательных обвинений.

Возвращение Салливана в Соединенные Штаты — следствие дипломатического давления со стороны России, считает доцент МГИМО МИД РФ и глава информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин.

«В США не собирались отзывать Салливана, говорили, что у него много работы. Но получается так, что по дипломатическим линиям было оказано давление на американцев, — рассуждает эксперт. — Вероятно, им намекнули, что, если Салливан не поедет на консультации подобру-поздорову, то тогда может быть принято решение о снижении уровня дипломатического представителя. Это вполне адекватный ответ на антироссийские выпады со стороны США».

При таком сценарии маловероятно, что Джон Салливан вернется в Москву «в ближайшие недели». Сигнал с российской стороны означает, что ему следует находиться на родине параллельно с консультациями российского посла Анатолия Антонова. На фоне этого прогноз инсайдеров Axios выглядит самонадеянно, полагает Топорнин, но с другой стороны, подобные дипломатические моменты регулируются в «неформальном порядке».

«Нет никаких предписаний и регламентов по поводу того, сколько Салливан должен находиться на консультациях. То же самое и с Антоновым», — подытожил доцент МГИМО.

Версия с отъездом Салливана в Вашингтон для встречи с администрацией Байдена не менее рабочая. Дипломат стал одним из немногих назначенцев бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, кого новый американский лидер не уволил после инаугурации. В должности президента Джо Байден с Салливаном до сих пор не встречался.

Глава Соединенных Штатов открыто заявлял, что кандидатуру Салливана на посту американского посла менять не собирается из-за его «твердой руки». Подробнее о личности покинувшего Россию дипломата можете прочитать в нашем материале.