Губернатор Алтайского края предоставил данные о выросших вдвое доходах

Доходы губернатора Алтайского края Виктора Томенко увеличились вдвое за 2020 год. Они составили 8,5 млн рублей.

Доходы губернатора Алтайского края Виктора Томенко увеличились вдвое за 2020 год. Они составили 8,5 млн рублей.

За 2019 год руководитель региона заработал 4,2 млн рублей. Данные за 2020 год опубликовали в декларации на сайте правительства региона.

"Доход Виктора Томенко в 2020 году составил 8 миллионов 515 тысяч 663,08 рубля. В том числе доход от работы в правительстве Алтайского края составил 3 миллиона 548 тысяч 689,38 рубля", — гласит сообщение пресс-службы правительства.

Кроме того, руководитель региона получил около 4 млн рублей от продажи личного автомобиля. Также в декларации зафиксировали доходы от вкладов в банках и сдачи квартиры в аренду.

Ранее в Сети появилась декларация о доходах президента РФ Владимира Путина. В прошлом году глава государства заработал 9 994 000 рублей, пояснили в издании.