Дворец спорта "Молот" в Перми будет реализован на открытых торгах

Положение о порядке, условиях и сроках продажи универсального дворца спорта "Молот" утверждено, сообщил конкурсный управляющий ПАО "Мотовилихинские заводы" Андрей Берсенев.

Положение о порядке, условиях и сроках продажи универсального дворца спорта "Молот" утверждено, сообщил конкурсный управляющий ПАО "Мотовилихинские заводы" Андрей Берсенев.

Реализация имущества пройдет в форме открытых торгов. Управляющий должен провести подготовку к продаже в течение месяца. Сейчас большая часть имущественного комплекса УДС "Молот" находится в залоге у "Промсвязьбанка".

Начальная цена лота составит 702,16 млн рублей, из которых 668,68 млн — рыночная стоимость залогового имущества. Оно включает два земельных участка и нежилые помещения в здании дворца. Еще 33,4 млн — имущество, не обремененное залогом, пишет "Коммерсантъ".

Уточняется, что для министерства спорта Пермского края важна продажа объекта в статусе социально значимого. Основной претендент на покупку — власти региона.