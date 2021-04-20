Посол Италии в Москве заявил об открытии границ для российских туристов

Италия откроется летом 2021 года.

Туристы из России смогут возобновить поездки в Италию с лета 2021 года. Как сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, Рим открывает границы для россиян, которые были закрыты год назад из-за пандемии коронавируса.

«Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом туристический поток будет возобновлен», — сказал дипломат.

По данным национально службы гражданской обороны Италии, накануне было зарегистрировано 8 864 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее - 12 694. Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране умерли 117 243 человека.

Сам Терраччано в январе 2021 года поставил прививку вакциной «Спутник V» в Москве.