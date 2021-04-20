Фигурант дела о лжесвидетельствовании в пользу Ефремова отказался признать вину

Обвиняемый в лжесвидетельствовании на процессе по делу актера Михаила Ефремова Андрей Гаев отказался признать вину в даче ложных показаний, передает пресс-служба Пресненского суда.

Обвиняемый в лжесвидетельствовании на процессе по делу актера Михаила Ефремова Андрей Гаев отказался признать вину в даче ложных показаний, передает пресс-служба Пресненского суда.

Согласно обвинительному заключению, Гаев пошел на преступление из личной заинтересованности. При этом о материальном вознаграждении за дачу показаний в пользу осужденного артиста прокурор не упоминал.

Фигурант уголовного дела ранее заявлял, что видел, как вместо Михаила Ефремова за руль его автомобиля садился другой человек. Однако доказательств, подтверждающих эти доводы, представлено не было. Теперь обвиняемый будет опираться на биллинг своего телефона, который показал, что мужчина действительно находился на Глазьевском переулке незадолго до дорожного ЧП.