Преподавателя ВШЭ арестовали по подозрению в педофилии

Доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова заключили под стражу по подозрению в педофилии, сообщили в суде.

Доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова заключили под стражу по подозрению в педофилии, сообщили в суде.

По версии следствия, в 2013 году преподаватель переписывался в Сети с малолетними детьми. Двум из них он звонил по видеосвязи и совершал развратные действия сексуального характера. Кроме того, мужчина отправлял им свои интимные фотографии.

Из-за того, что несовершеннолетние пострадавшие боялись рассказать обо всем родителям, узнать о случившемся удалось только спустя несколько лет. Ракову вменяют п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").