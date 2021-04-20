Врач-иммунолог предостерег переболевших COVID-19 о потере слуха и памяти

Последствия перенесенного COVID-19 могут по-разному проявляться у переболевших. В частности, человек может частично утратить слух и память.

Последствия перенесенного COVID-19 могут по-разному проявляться у переболевших. В частности, человек может частично утратить слух и память.

Постковидный синдром может проявиться даже у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме. Различные осложнения могут преследовать людей по несколько месяцев, рассказал в беседе с НСН российский иммунолог Владислав Жемчугов. Он подчеркнул, что некоторые переболевшие начинают хуже слышать, страдают заболеваниями сердца, печени, некоторые отмечают нарушения памяти.

Со слов эксперта, избавить от тяжелых последствий коронавирусной инфекции может вакцинация. Он отметил, что в России практически сформирован коллективный иммунитет к инфекции.

"Спутник V" — первая зарегистрированная вакцина от COVID-19. Она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. После того как он попадает в клетки, белки, которые имеются в них, блокируются, они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.