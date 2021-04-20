Глава Бурятии награжден Путиным за добросовестную работу

Глава Бурятии Алексей Цыденов получил почетную грамоту от президента РФ Владимира Путина.

Глава Бурятии Алексей Цыденов получил почетную грамоту от президента РФ Владимира Путина.

Грамоту Цыденову вручил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Грамота главе республики вручена за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу.

Цыденов прокомментировал получение награды и заявил, что будет и дальше работать на благо страны.

"Высокая оценка моих скромных усилий. Будем работать дальше, чтоб оправдать доверие президента, а главное — доверие жителей нашей Бурятии", — заявил руководитель республики.

Ранее сайт 360tv.ru сообщил, что в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин, вполне возможно, затронет темы модернизации в сфере здравоохранения и реформации инфекционных служб.