Чиновники Белгородской области сэкономили средства на ремонте стадиона и не вернули деньги

Управление капитального строительства администрации Шебекинского городского округа потратили меньше денег на ремонт стадиона, чем было выделено. Остаток они не вернули.

Управление капитального строительства администрации Шебекинского городского округа потратили меньше денег на ремонт стадиона, чем было выделено. Остаток они не вернули.

Прокурорская проверка выявила факт превышения должностных полномочий при проведении работ по капитальному ремонту стадиона в селе Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили представители пресс-службы регионального СК.

Согласно версии следствия, в 2020 году сотрудники администрации заключили контракт о проведении капремонта школьного стадиона в Ржевке. В ходе работ были использованы не все выделенные средства.

В декабре того же года чиновники капстроительства использовали сэкономленные деньги без торгов на другие работы, не предусмотренные контрактом. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы.