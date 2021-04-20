Глава Медиагруппы "Патриот" рассказал о новом информационном партнере

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук и главный редактор сетевого СМИ "Социальный Калининград" Константин Бельченко подписали соглашение о партнерстве

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук и главный редактор сетевого СМИ "Социальный Калининград" Константин Бельченко подписали соглашение о партнерстве

Документ об информационном партнерстве заключили на постоянной основе. Столярчук рассказал, что работа интернет-издания "Социальный Калининград" сосредоточена на создании позитивного контента, хороших новостей России. Его статьи посвящены проблемам семей и материнства, наставничества, благотворительности, добровольчества и социальной адаптации инвалидов.

Бельченко также отметил, что сотрудничество с медиацентром станет новым этапом развития интернет-издания и позволит рассказать более широкому кругу читателей о проектах, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями Калининградской области. Кроме того, это поможет найти новых партнеров из других регионов РФ, передает Медиагруппа "Патриот".