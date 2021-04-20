Пресс-служба компании "Конкорд" рассказала о новых подробностях дела по "Навальный Live"

Заявление бизнесмена Евгения Пригожина о преступлении с целью установления владельца YouTube-канала "Навальный Live" было направлено в спецподразделение МВД.

Заявление бизнесмена Евгения Пригожина о преступлении с целью установления владельца YouTube-канала "Навальный Live" было направлено в спецподразделение МВД.

Пресс-служба компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала сообщение, в котором рассказала о ходе расследования дел в отношении сторонников осужденного блогера Алексея Навального. По заявлению петербургского предпринимателя 6 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении лица, действовавшего от имени главы сетки штабов основателя ФБК (признан иноагентом) Леонида Волкова. Еще одно заявление касается владельца "Навальный Live".

"Информируем, что оба дела перенаправлены в специализированное подразделение МВД, созданное специально для расследования дел, вызвавших большой общественный резонанс. Юристы компании "Конкорд" выражают благодарность правоохранительным органам и надеются, что виновники понесут ответственность в соответствии с российским законодательством, даже несмотря на попытки скрыться за границей", — пишет пресс-служба.

Команда юристов Евгения Пригожина рассчитывает, что в отношении юриста ФБК Любови Соболь и еще одного сторонника Алексея Навального Владимира Милова будут возбуждены уголовные дела. Кроме того, юридическая служба выразила надежду, что эти дела тоже передадут в спецотдел для более оперативного расследования.

Суд указал на состав преступления в публикациях, размещенных в Сети от имени Леонида Волкова о бизнесмене Евгении Пригожине. Кроме того, было опубликовано постановление о возбуждении уголовного дела о клевете.