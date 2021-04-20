10:33 20 Апреля 2021Политика
Слушания по делу MH17 продлятся до 2022 года
Окружной суд Гааги прокомментировал ход расследования дела по крушению малайзийского лайнера MH17 над территорией Украины в 2014 году.
Окружной суд Гааги прокомментировал ход расследования дела по крушению малайзийского лайнера MH17 над территорией Украины в 2014 году.
По словам судьи Марии Кнайф, в текущем году приговоры подозреваемым по делу вынесены не будут.
"На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. На данный момент это все, что я могу сказать", — пояснила она.
Кроме того, Кнайф отметила, что ближайшее заседание запланировано на 7 июня. Суду предстоит проделать еще много работы, подытожила она.