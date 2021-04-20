Слушания по делу MH17 продлятся до 2022 года

Окружной суд Гааги прокомментировал ход расследования дела по крушению малайзийского лайнера MH17 над территорией Украины в 2014 году.

Окружной суд Гааги прокомментировал ход расследования дела по крушению малайзийского лайнера MH17 над территорией Украины в 2014 году.

По словам судьи Марии Кнайф, в текущем году приговоры подозреваемым по делу вынесены не будут.

"На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. На данный момент это все, что я могу сказать", — пояснила она.

Кроме того, Кнайф отметила, что ближайшее заседание запланировано на 7 июня. Суду предстоит проделать еще много работы, подытожила она.