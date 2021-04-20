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10:33   20 Апреля 2021
Политика

Слушания по делу MH17 продлятся до 2022 года

Слушания по делу MH17 продлятся до 2022 года

Окружной суд Гааги прокомментировал ход расследования дела по крушению малайзийского лайнера MH17 над территорией Украины в 2014 году.

По словам судьи Марии Кнайф, в текущем году приговоры подозреваемым по делу вынесены не будут.

"На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. На данный момент это все, что я могу сказать", — пояснила она.

Кроме того, Кнайф отметила, что ближайшее заседание запланировано на 7 июня. Суду предстоит проделать еще много работы, подытожила она.

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#суд #mh17 #гаага

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