Уголовное дело возбуждено на очередного чиновника администрации Троицка

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении начальника управления ЖКХ Троицка Андрея Могильникова. Ранее фигурантами расследования стали мэр города Александр Виноградов и его заместитель Вадим Герман.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении начальника управления ЖКХ Троицка Андрея Могильникова. Ранее фигурантами расследования стали мэр города Александр Виноградов и его заместитель Вадим Герман.

В июле прошлого года Могильников подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, построенного с нарушением требований Градостроительного кодекса РФ и не отвечающего требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Преступление раскрыли сотрудники регионального УФСБ. Они же ведут оперативное сопровождение расследования.

Ранее уголовные дела завели на вице-мэра города Вадима Германа, а затем мэра Александра Виноградова. Им также инкриминировали превышение должностных полномочий. Чиновников подозревают в незаконной передаче городских теплосетей от одной организации другой. Ущерб составил более девяти миллионов рублей.