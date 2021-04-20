МИД РФ назвал заявление чешских властей о взрывах на складах позором

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на обвинения в адрес Кремля со стороны властей Чехии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на обвинения в адрес Кремля со стороны властей Чехии.

По ее словам, руководство европейской страны не смогло в течение семи лет детально разобраться в ситуации со взрывами на складах.

"Власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло", — сказала она.

При этом Захарова добавила, что поспешные обвинения в адрес Кремля опозорили руководство Чехии на весь мир.