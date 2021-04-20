В США присяжные не смогли вынести приговор по делу об убийстве Джорджа Флойда

В Миннеаполисе Нацгвардия США уже готовится к новой протестной волне.

Присяжные в Миннеаполисе затягивают с решением по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который в мае 2020 года во время задержания применил к темнокожему Джорджу Флойду удушающий прием, после которого тот скончался. Об этом сообщило американское издание StarTribune.

Журналисты отмечают, финальные слушания длились несколько часов, после присяжные удалились для вынесения вердикта, но так и не смогли принять единогласного решения. Обсуждения продолжатся в среду, 21 апреля. Если присяжные признают Шовина виновным, ему будет грозить до 40 лет тюрьмы.

«Присяжные будут оставаться изолированными на протяжении всего обсуждения и до тех пор, пока приговоры не будут оглашены в суде перед мировой аудиторией в прямом эфире», — сообщили в StarTribune.

Между тем американское правительство, опасаясь новой волны протестов, усилило меры безопасности в Миннеаполисе. В городе отменены занятия в школах, рядом со зданием суда выставлены бетонные ограждения, а улицы патрулируют отряды полицейских. Для охраны спокойствия Нацгвардия США дополнительно привлекла около трех тысяч военнослужащих.

Обеспокоены возможными беспорядками и в Вашингтоне, поэтому туда тоже направили дополнительную охрану в виде 250 нацгвардейцев.

Ранее активистка Black Lives Matter (BLM) Майя Эчолс пообещала, что города «будут в огне», если убийцу Джорджа Флойда не посадят. Угрозы она опубликовала в TikTok.

NEW - Maya Echols, a prominent Black Lives Matter activist, threatened that cities will be "on fire" if Derek Chauvin is not convicted for the death of George Floyd.pic.twitter.com/r4xk3kuVW2 — Disclose.tv ???? (@disclosetv) April 6, 2021

Джордж Флойд — афроамериканец, погибший 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал его шею коленом к асфальту и продержал его в таком положении, по сообщениям местных СМИ, почти 8 минут.

Полицейские Томас Лейн и Дж. Александр Куэнг также помогали держать Флойда, тогда как их коллега Ту Тао стоял рядом и смотрел на происходящее. Они признаны сообщниками Шовина. Их начнут судить летом.

Арест Флойда произошел по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был записан несколькими наблюдателями на телефоны. После смерти Флойда в 2020 году в США прошли массовые протесты и беспорядки.