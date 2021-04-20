Эпидемическая безопасность в период пандемии коронавирусной инфекции может быть эффективно обеспечена только при международном сотрудничестве, считает президент РФ Владимир Путин.

Эпидемическая безопасность в период пандемии коронавирусной инфекции может быть эффективно обеспечена только при международном сотрудничестве, считает президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников конференции "Эпидемиологическое благополучие", оценив роль сотрудничества между государствами в борьбе с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Столь широко распространившаяся пандемия коронавирусной инфекции наглядно подтверждает, что ни одно – даже самое развитое – государство не в состоянии эффективно обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку, без взаимодействия с зарубежными партнёрами", — подчеркнул президент.

По словам Путина, российские исследователи и медицинские специалисты накопили уникальный опыт по борьбе с инфекционными заболеваниями, среди которых, в частности, ВИЧ, корь, чума и лихорадка Эбола. Они активно делятся всеми полученными знаниями и информацией с иностранными коллегами.