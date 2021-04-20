Росгвардейцы пополнят банк крови в ходе всероссийской акции "От сердца к сердцу"

Сотрудники Центрального округа Росгвардии проведут акцию "От сердца к сердцу" в Национальный день донора, 20 апреля.

Сотрудники Центрального округа Росгвардии проведут акцию "От сердца к сердцу" в Национальный день донора, 20 апреля.

Сегодня сдадут кровь военнослужащие Росгвардии в Москве, Калуге, Курске, Рязани, Тамбове и Туле. Общая продолжительность акции займет неделю, за это время банк крови пополнят около 150 литров материала. Росгвардейцы всегда активно отзываются на просьбы врачей. Так, трое бойцов московского ОМОН спасли жизнь младенца с пороком сердца.

Пятеро сотрудников Росгвардии по Липецкой области обладают званием "Почетный донор РФ". В связи с пандемией коронавируса наблюдается недостаток в банках крови. Старт акции начался с Центрального федерального округа, но за неделю к ней присоединятся и жители других регионов. Донорская акция "От сердца к сердцу" на данный момент является бессрочной.