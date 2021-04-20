СМИ узнали о покупке экс-министром Скрынник апартаментов за 700 миллионов

Бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник купила апартаменты почти на две тысячи квадратных метров в башне «Федерация». Стоимость помещения — 700 миллионов рублей.

Бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник купила апартаменты почти на две тысячи квадратных метров в башне «Федерация». Стоимость помещения — 700 миллионов рублей.

Об этом пишет издание «Собеседник» со ссылкой на выписку из ЕГРН. Экс-глава Минсельхоза стала обладательницей апартаментов в «Москва-сити», которые ранее принадлежали банку «Западный». Помещения она купила на торгах Российского аукционного дома, где была зарегистрирована как единственный участник.

Лот был выставлен за 687 миллионов рублей. Скрынник решила «округлить» цифру и забрала его за 700 миллионов.

Елена Скрынник была министром сельского хозяйства РФ с 2009 по 2012 год. В 2015 году появилась информация об аресте ее банковского счета, на котором якобы было около 60 миллионов франков. Сама Скрынник информацию опровергла.