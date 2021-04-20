В МИД РФ озвучили цель захода британских военных кораблей в Черное море

Запад пытается повлиять на Россию, и заход военных британских кораблей в Черное море яркий тому пример. Об этом сообщили в МИД России.

Запад пытается повлиять на Россию, и заход военных британских кораблей в Черное море яркий тому пример. Об этом сообщили в МИД России.

Ранее сообщалось, что Великобритания направила Турции уведомление о том, что ее корабли планируют пройти через Босфор в Черное море в начале мая. На эти действия отреагировали в МИД России. В министерстве уверены, что целью захода британских кораблей в Черное море является устрашение России, так как Запад любыми способами пытается повлиять на курс Москвы.

"Все, что делается вокруг захода кораблей в Черное море, делается с одной целью — наращивать давление на нашу страну для того чтобы мы, по их надежде, видимо, что-то "поняли" и вели себя так, как они от нас ожидают, в чем-то податливости больше проявили. Возможно, считают возможным, чтобы мы чего-то испугались", — сообщил источник РИА Новости в МИД РФ.