ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят тему донорства крови в прямом эфире

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудит тему донорства в России в прямом эфире 20 апреля, в Национальный день донора.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудит тему донорства в России в прямом эфире 20 апреля, в Национальный день донора.

Первое переливание крови было проведено петербургским акушером в 1832 году. Каждый год около полутора миллиона россиян нуждаются в переливании крови. В эфире эксперты ответят на ряд важных вопросов. Специалисты прокомментируют пополнение банка крови в сложное время пандемии, а также расскажут, когда станет возможным использование эффективных заменителей крови.

Актуальными остаются вопросы о необходимости платить донорам и о том, насколько медицина продвинулась в вопросе лечения заболеваний крови. В эфире примут участие: Станислав Давыдов (специалист по пропаганде Городской станции переливания крови), Дмитрий Кацуба (член правления Национального центра социальной помощи), специалисты онкоцентра поселка Песочный и другие специалисты. ФАН и Медиагруппа "Патриот" приглашают к участию журналистов любых СМИ. Эфир пройдет 20 апреля в 12:00.