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9:32   20 Апреля 2021
Политика

Итоги переговоров в "нормандском формате" по Донбассу обсудят в медиацентре "Патриот"

Итоги переговоров в "нормандском формате" по Донбассу обсудят в медиацентре "Патриот"

Вопросы урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсудят в ходе онлайн эфира ФАН и Медиагруппы "Патриот" на тему "Итоги переговоров по Донбассу — кто мешает договориться?".

Отмечается, что переговоры по Донбассу в "нормандском формате" с участием делегаций Украины, Франции, Германии и России закончились безрезультатно.

При этом на юго-востоке Украины в результате обстрелов со стороны ВСУ продолжают гибнуть мирные граждане. Может ли участие Франции и Германии остановить гражданскую войну на Украине? Что может сделать Россия для спасения мирных жителей Донбасса? На эти и другие вопросы в ходе эфира попытаются ответить военные эксперты, политологи, журналисты, политики и общественные деятели, пишет ФАН.

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#донбасс #украина #всу #война #эфир

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