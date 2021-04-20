Послание Путина Федеральному собранию станет темой пресс-конференции ФАН

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут пресс-конференцию на тему предстоящего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут пресс-конференцию на тему предстоящего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Ключевые тезисы предстоящего выступления главы государства обсудят политологи, обозреватели, аналитики и депутаты. Кроме того, гости эфира поговорят о том, какие моменты предыдущих посланий президента удалось реализовать в стране и какие изменения произошли с момента его последнего обращения, пишет ФАН.

Участники обсуждения обменяются своими выводами о том, как реализуются поручения президента, выскажут свои мнения по ключевым темам, затронутым Владимиром Путиным. Прямой эфир состоится во вторник, 20 апреля, начало в 16:00.

Ранее телеканал "360" сообщил, что Путин в послании к Федеральному собранию, вполне возможно, затронет темы модернизации в сфере здравоохранения и реформации инфекционных служб.