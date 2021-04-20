Суд заслушает последнее слово экс-сотрудника ФСБ Черкалина

Обвиняемый в коррупционных преступлениях экс-сотрудник ФСБ России Кирилл Черкалин выступит с последним словом в Московском гарнизонном военном суде.

Обвиняемый в коррупционных преступлениях экс-сотрудник ФСБ России Кирилл Черкалин выступит с последним словом в Московском гарнизонном военном суде.

Заседание состоится сегодня в 13:00 по московскому времени. Последнее слово Черкалина станет заключительным этапом процесса, после него судья вынесет приговор.

Бывшего начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России Кирилла Черкалина обвиняют в мошенничестве и получении взятки в размере 850 тысяч долларов. Он является фигурантом двух уголовных дел.

Гособвинитель просит для подсудимого 11 лет колонии строгого режима, штраф в размере 34,3 млн рублей, лишение звания и запрет на работу в государственных органах в течение трех лет после освобождения. Защита надеется, что судья назначит Черкалину более мягкое наказание по причине признания им вины и сотрудничества со следствием.