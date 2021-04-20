Spiegel: Немцы начали оформлять туристические поездки в РФ за "Спутником V"

Жители ФРГ, отчаявшись получить доступ к вакцине российского производства "Спутник V" у себя на родине, начали оформлять поездки в Россию для получения прививки.

Жители ФРГ, отчаявшись получить доступ к вакцине российского производства "Спутник V" у себя на родине, начали оформлять поездки в Россию для получения прививки.

Издание Der Spiegel сообщило, что в предыдущие выходные не менее двух десятков немцев посетили Москву. Причем просмотр местных достопримечательностей был не приоритетной задачей туристов из Германии. Они приехали в Россию, чтобы привиться от коронавируса "Спутником V".

Одна из норвежских туристических фирм начала организовывать подобные поездки. Перелет и проживание в отеле обошлись немцам в 1999 евро. Еще 300 необходимо заплатить для прохождения вакцинации.

Привившиеся первым компонентом вакцины жители Германии не спешат возвращаться домой. Некоторые из них решили дождаться второго этапа вакцинации прямо в Москве.