Spiegel: Немцы начали оформлять туристические поездки в РФ за "Спутником V"
Жители ФРГ, отчаявшись получить доступ к вакцине российского производства "Спутник V" у себя на родине, начали оформлять поездки в Россию для получения прививки.
Издание Der Spiegel сообщило, что в предыдущие выходные не менее двух десятков немцев посетили Москву. Причем просмотр местных достопримечательностей был не приоритетной задачей туристов из Германии. Они приехали в Россию, чтобы привиться от коронавируса "Спутником V".
Одна из норвежских туристических фирм начала организовывать подобные поездки. Перелет и проживание в отеле обошлись немцам в 1999 евро. Еще 300 необходимо заплатить для прохождения вакцинации.
Привившиеся первым компонентом вакцины жители Германии не спешат возвращаться домой. Некоторые из них решили дождаться второго этапа вакцинации прямо в Москве.