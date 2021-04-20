Трамп выразил желание на участие в следующих президентских выборах США

Участие в президентских выборах США в 2024 году не исключил бывший глава Белового дома Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Участие в президентских выборах США в 2024 году не исключил бывший глава Белового дома Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Экс-президент Соединенных Штатов напомнил, что на прошедших выборах он набрал более 75 миллионов голосов американцев. К будущему избирательному процессу Трамп относится со всей серьезностью.

«Но с правовой точки зрения я бы пока не хотел распространяться об этом», — сказал бывший американский лидер.

Он подчеркнул, что думать о выборах пока еще рано. Однако Трамп уверен, что его поддержка сохраняется на высоком уровне.

Недавно Трамп призвал своих соратников из Республиканской партии бойкотировать организации, которые осудили избирательный закон в штате Джорджия. В частности это затрагивает компанию Coca-Cola и Delta Airlines.