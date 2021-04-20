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8:17   20 Апреля 2021
Общество

Завод в Елабуге начнет серийное производство Aurus в мае

Завод в Елабуге начнет серийное производство Aurus в мае

Автомобили премиум-класса Aurus Senat начнут серийно производиться на татарском заводе в Елабуге. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

Проект стартует в полном соответствии с ранее заявленными планами. Стоимость такого автомобиля из первой партии производства в высоком исполнении будет составлять 22 миллиона рублей. Базовая версия обойдется в 18 миллионов рублей. Первые клиенты получат автомобиль уже в следующем месяце, сообщают РИА Новости.

В дальнейшем завод займется производством внедорожников Aurus Komendant. Презентация новинок изначально должна была состояться в прошлом году в Москве, но мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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#производство #завод #aurus

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