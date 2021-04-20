МИД РФ дал совет выступившему за отлучение россиян от ЕС экс-президенту Эстонии

Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу стоит обратиться к опыту Турции и Греции, которые имеют большие доходы от российских туристов.

Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу стоит обратиться к опыту Турции и Греции, которые имеют большие доходы от российских туристов.

Ильвес выступил за временный запрет россиянам посещать страны Евросоюза за исключением срочных семейных обстоятельств. Он объяснил свое заявление необходимостью сохранения "безопасности Европы", передает РИА Новости.

"Ему (Ильвесу. — Прим. ред.) стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности", — заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Отношения России и Запада обострились на фоне событий на Украине и передвижениями российских войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что перемещение вооруженных сил в рамках территории страны не должны волновать другие государства.