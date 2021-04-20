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7:25   20 Апреля 2021
Политика

Чехия изменила позицию по "причастности" России к взрывам во Врбетице

Чехия изменила позицию по "причастности" России к взрывам во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг связь взрывов на складах во Вребнице с межгосударственным терроризмом. Об этом политик заявил западным СМИ.

Скорректированное обвинение против России, составленное премьер-министром Чешской республики Андреем Бабишем, гласит, что российское правительство не причастно к террористическому акту против страны. Политик утверждает, что атака на склады боеприпасов в 2014 году – это "нападение на частного торговца оружием".

Ранее экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам во Врбетице. По мнению политика, если бы бывший американский лидер Дональд Трамп смог победить на выборах главы государства, сейчас не было бы запоздалой истории про взрывы в поселке Врбетице.

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#россия #теракт #чехия

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