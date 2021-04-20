Американский посол в РФ прибудет в Вашингтон в течении этой недели

Посол США в России Джон Салливан покинет Москву до конца этой недели. Об этом пишет Axios со ссылкой на Госдепартамент.

Посол США в России Джон Салливан покинет Москву до конца этой недели. Об этом пишет Axios со ссылкой на Госдепартамент.

Ранее издание писало, что сотрудник дипмиссии США не собирается покидать Россию, несмотря на рекомендации МИД РФ. По словам Салливана, "его придется" заставить пойти на этот шаг.

Дипломат при этом заявил, что вернется на родину только по семейным обстоятельствам. Также он собирается провести встречу с сотрудниками администрации президента, так как до этого у него такой возможности не было.