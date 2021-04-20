ВОЗ может обуздать пандемию коронавируса через несколько месяцев

Пандемия COVID-19 может пойти на спад в ближайшие месяцы при надлежащем использовании инструментов для борьбы с инфекцией.

Пандемия COVID-19 может пойти на спад в ближайшие месяцы при надлежащем использовании инструментов для борьбы с инфекцией.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что на данный момент темпы распространения заболевания остаются на высоком уровне. Он подчеркнул, что число официально зарегистрированных случаев увеличивается на протяжении восьми недель подряд. Недавно был достигнут максимальный еженедельный показатель — 5,2 млн.

Однако, по его словам, через несколько месяцев ситуация может измениться. При правильном подходе уровень заболеваемости может пойти на спад.

"У нас есть инструменты, чтобы взять пандемию под контроль, если мы будем применять их последовательно и обоснованно", — заявил Гебреисус.

На протяжении последних пяти недель растет и уровень смертности от коронавируса. По данным ВОЗ, с начала пандемии зарегистрировано свыше 3 млн летальных исходов.