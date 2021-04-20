Заседание по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда пройдет 20 апреля

Коллегия присяжных заседателей не вынесла приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, которого обвиняют в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда, передает газета Star Tribune.

Коллегия присяжных заседателей не вынесла приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, которого обвиняют в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда, передает газета Star Tribune.

Присяжные окончили обсуждение дела, которое было начато несколько часов назад. Оно было отложено на 20 апреля. Судейское жюри проведет это время в гостинице, они будут изолированы от других участников процесса. Решение о вынесении приговора бывшему полицейскому должно быть вынесено единогласно. Определенных ограничений по времени на это не предусмотрено.

Экс-полицейский Шовин проходит обвиняемым по делу об убийстве Флойда, который погиб при задержании. Происшествие случилось в мае 2020 года и вызвало широкий общественный резонанс.