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5:35   20 Апреля 2021
Общество

Заседание по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда пройдет 20 апреля

Заседание по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда пройдет 20 апреля

Коллегия присяжных заседателей не вынесла приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, которого обвиняют в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда, передает газета Star Tribune.

Присяжные окончили обсуждение дела, которое было начато несколько часов назад. Оно было отложено на 20 апреля. Судейское жюри проведет это время в гостинице, они будут изолированы от других участников процесса. Решение о вынесении приговора бывшему полицейскому должно быть вынесено единогласно. Определенных ограничений по времени на это не предусмотрено.

Экс-полицейский Шовин проходит обвиняемым по делу об убийстве Флойда, который погиб при задержании. Происшествие случилось в мае 2020 года и вызвало широкий общественный резонанс.

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#суд #BLM #Джордж Флойд #дерек шовин

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