Бывший вице-президент США Уолтер Мондейл скончался на 94-м году жизни

Уолтер Мондейл, который занимал пост вице-президента США в администрации Джимми Картера, умер в возрасте 93-х лет. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на члена семьи политика.

Уолтер Мондейл, который занимал пост вице-президента США в администрации Джимми Картера, умер в возрасте 93-х лет. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на члена семьи политика.

Мондейл, по мнению издания, "кардинально поменял представление" о вице-президентах Соединенных Штатов Америки. Политик был важным звеном политической жизни США и играл активную роль во внешней политике государства, тесно сотрудничая с президентом.

В 1984 году Мондейл был кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Однако, его обошел республиканец Рональд Рейган. При Билле Клинтоне Уолтер Мондейл занимал должность американского посла в Японии.