США обеспокоены ограничениями России в Черном море

Россия запретила иностранным судам входить в некоторые районы Черного моря, чем спровоцировала реакцию Госдепартамента США.

Россия запретила иностранным судам входить в некоторые районы Черного моря, чем спровоцировала реакцию Госдепартамента США.

Представитель федерального органа Нед Прайс поспешил обвинить РФ в "неспровоцированной эскалации" и выразил обеспокоенность в связи с созданием проблемной ситуации для работы украинских портов в Азовском море. Он также упомянул о росте военного российского контингента вблизи границ с Украиной.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что перемещение российских войск в Ростовской области и Крыму происходит в рамках тренировочных мероприятий. Он подчеркнул, что угрозы другим странам эти действия не несут.