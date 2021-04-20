4:54 20 Апреля 2021Политика
США обеспокоены ограничениями России в Черном море
Россия запретила иностранным судам входить в некоторые районы Черного моря, чем спровоцировала реакцию Госдепартамента США.
Россия запретила иностранным судам входить в некоторые районы Черного моря, чем спровоцировала реакцию Госдепартамента США.
Представитель федерального органа Нед Прайс поспешил обвинить РФ в "неспровоцированной эскалации" и выразил обеспокоенность в связи с созданием проблемной ситуации для работы украинских портов в Азовском море. Он также упомянул о росте военного российского контингента вблизи границ с Украиной.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что перемещение российских войск в Ростовской области и Крыму происходит в рамках тренировочных мероприятий. Он подчеркнул, что угрозы другим странам эти действия не несут.