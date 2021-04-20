Россия за год экспортировала более 80 тысяч отечественных автомобилей

Белоруссия и Казахстан заняли лидирующие позиции среди импортеров автомобилей, произведенных в РФ. Об этом сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ).

Белоруссия и Казахстан заняли лидирующие позиции среди импортеров автомобилей, произведенных в РФ. Об этом сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ).

Всего за 2020 год Москва экспортировала более 80 тысяч транспортных средств. В Белоруссию отправились 34 608 автомобилей, а в Казахстан — 23 466 машин, передает "Российская газета". Узбекистан занял третье место в рейтинге, там купили 5078 российских авто.

"Рынок Узбекистана является квазимонополизированным за счет развитого собственного производства (государственный холдинг УзАвтоСоноат). Однако рынок Узбекистана показывает динамичный рост последние несколько лет, и российским производителям, в том числе локализованным в России глобальным брендам, удалась занять нищи и наращивать свои продажи", — объяснили в РЭЦ.

Первая десятка лидеров по импорту российских машин в основном включила в себя страны СНГ — Азербайджан, Армения, Украина, Туркмения и Киргизия. Седьмое же место занял Вьетнам, а восьмое — Германия.