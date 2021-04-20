РФ в ответ на "земельную претензию" напомнила Чехии о недвижимости в Москве

Чешским властям необходимо помнить о земельном участке, который находится в собственности республики в российской столице, заявили в МИД РФ в ответ на претензию Праги.

Чешским властям необходимо помнить о земельном участке, который находится в собственности республики в российской столице, заявили в МИД РФ в ответ на претензию Праги.

Накануне правительство Чехии потребовало вернуть половину гектара от общей площади, занимаемую посольством России. В Москве на требования иностранного руководства заявили о существовании механизмов для профессионального и компетентного диалога между странами.

"Если Прага... (рискнет. — Прим. ред.) прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Данные участки земли перешли в пользование СССР в начале 70-х годов. Процесс проходил в соответствии с действующими советско-чехословацкими соглашениями.