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2:21   20 Апреля 2021
Общество

Пскович отправится в экспедицию по России для отслеживания роста борщевика

Пскович отправится в экспедицию по России для отслеживания роста борщевика

Житель Псковской области Николай Петров отправляется в экспедицию для выявления роста и распространения борщевика по территории России.

Пскович на протяжении двух лет занимается проблемой распространения борщевика Сосновского. С прошлого года он начал сотрудничать с сообществом "Антиборщевик".

До 31 мая житель Пскова посетит около 12 регионов, среди которых Тульская, Тверская, Вологодская, Ярославская, Новгородская области и Москва. Целью экспедиции является сопоставление спутниковой карты с реальной ситуацией, чтобы закончить настройку алгоритмов распознавания.

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#экспедиция #борщевик #пскович

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