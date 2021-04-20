Пскович отправится в экспедицию по России для отслеживания роста борщевика

Житель Псковской области Николай Петров отправляется в экспедицию для выявления роста и распространения борщевика по территории России.

Житель Псковской области Николай Петров отправляется в экспедицию для выявления роста и распространения борщевика по территории России.

Пскович на протяжении двух лет занимается проблемой распространения борщевика Сосновского. С прошлого года он начал сотрудничать с сообществом "Антиборщевик".

До 31 мая житель Пскова посетит около 12 регионов, среди которых Тульская, Тверская, Вологодская, Ярославская, Новгородская области и Москва. Целью экспедиции является сопоставление спутниковой карты с реальной ситуацией, чтобы закончить настройку алгоритмов распознавания.