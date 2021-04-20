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2:00   20 Апреля 2021
Политика

Армин Лашет был выдвинут кандидатом в канцлеры ФРГ от правящей партии ХДС

Армин Лашет был выдвинут кандидатом в канцлеры ФРГ от правящей партии ХДС

Президиум и правление германского ХДС в большинстве поддержали выдвижение Армина Лашета на пост канцлера ФРГ. Об этом рассказал генсек ХДС Пауль Цимиак.

Позиция правления и президиума по вопросу Лашета была единогласной, так как кандидат пользуется широким авторитетом в Христианско-демократическом союзе (ХДС) и Христианско-социальном союзе (ХСС). Об этом сообщил генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимиак.

Лашет получил 77,5% голосов: за него проголосовал 31 член правления. При этом отмечается, что ХСС в настоящий момент еще не обозначил свою позицию.

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