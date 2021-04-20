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1:49   20 Апреля 2021
Политика

Депутат Рады призвал украинское правительство разорвать отношения с Россией

Депутат Рады призвал украинское правительство разорвать отношения с Россией

Президента Украины Владимира Зеленского попросили прекратить отношения с РФ депутаты Верховной рады от правящей партии "Слуга народа".

Проект заявления опубликовал депутат Рады Богдан Яременко. Он заявил, что правительству Украины необходимо разработать и утвердить план, регламентирующий замену импортируемой продукции из России. Депутат не исключил введения антироссийских санкций.

Народные избранники Зеленского считают, что Киеву следует пригласить британские и американские войска, и предложить НАТО временно разместить военные подразделения на Украине. Депутаты отметили, что проект заявления является позицией некоторых участников фракции, а не всей партии в целом.

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#украина #яременко #зеленский

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