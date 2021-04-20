СК России начал уголовное производство после взрыва в Нижегородской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в одном из жилых домов в Нижегородской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в одном из жилых домов в Нижегородской области.

Правоохранители инициировали уголовное производство по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" из-за инцидента со взрывом бытового газа в одном из жилых домов в селе Маргуша под Нижним Новгородом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.