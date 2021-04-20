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0:34   20 Апреля 2021
Политика

Центр по примирению раскрыл планы сирийских террористов перед выборами

Центр по примирению раскрыл планы сирийских террористов перед выборами

Боевики в Сирии готовят теракты и нападения на госучреждения в крупных городах страны перед выборами президента. Об этом заявил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

Основная цель боевиков — дестабилизировать ситуацию в Сирии перед выборами президента страны. И этого они хотят добиться через спланированные теракты и нападения, отметили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Террористы готовят боевиков в тренировочных лагерях. Они находятся на "неподконтрольных сирийским властям территориях", включая зону Эт-Танф. За ней наблюдают вооруженные силы США, добавил контр-адмирал Александр Карпов.

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#сирия #выборы #теракт

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