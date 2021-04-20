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0:18   20 Апреля 2021
Политика

Сенатор Карелова назвала темы предстоящего послания Путина Совфеду

Сенатор Карелова назвала темы предстоящего послания Путина Совфеду

Вопросы здравоохранения, модернизации инфекционной службы и реабилитация после COVID-19 могут быть затронуты в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Ежегодное послание президента состоится 21 апреля. Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова заявила, что в ходе мероприятия будет обсуждаться тема здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что обращение президента к Федеральному собранию сформирует новую систему координат. Она считает, что послание будет важнейшим событием в политике и обществе.

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#путин #послание #федеральное собрание

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