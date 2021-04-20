Сотрудники ФБК массово покидают "ВКонтакте" и переходят на западные соцсети

ФБК (признан иноагентом в РФ) призывает сторонников переходить на западные соцсети, которые неподконтрольны российской юрисдикции, заявил политолог Сергей Марков.

ФБК (признан иноагентом в РФ) призывает сторонников переходить на западные соцсети, которые неподконтрольны российской юрисдикции, заявил политолог Сергей Марков.

Соратники блогера Алексея Навального готовятся к блокировке аккаунтов во "ВКонтакте". Столичная прокуратура подала иск о признании экстремистскими штабы осужденного. В соответствии с этим, страницы ФБК могут быть заблокированы в соцсети, сообщает Федеральное агентство новостей.

Руководители фонда заявили, что в сети "ВКонтакте" им "небезопасно находиться", подтверждая, что правоохранительные структуры не зря обратили внимание на их деятельность. Команда Навального призвала своих подписчиков переходить на их аккаунты в иностранных сетях, чтобы "быстро узнавать все важные новости".

Марков отметил, что структурам, которые признаны иноагентами, будет удобнее работать посредством западных социальных сетей.

"ВКонтакте" заблокирует страницы штабов Навального, а Facebook и Twitter не заблокируют", — отметил эксперт.

Он заявил, что часть соратников заключенного пересмотрели свои убеждения, хотя некоторые наоборот радикализовались. Деятельность штабов в настоящий момент напоминает секту, заключил политолог.